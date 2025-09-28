Il modder aggiunge Skibidi Toilet a Borderlands 4 per dispetto

HQ

Borderlands 4 Potrebbe non aver avuto tanto umorismo da toilette come il passato del franchise, ma ciò non impedirà ai modder di pasticciare con i gabinetti letterali del gioco. Ora puoi scaricare una mod Skibidi Toilet dal Nexus.

Creata dallo sviluppatore e creatore di contenuti di Borderlands EpicNNG (e riportata da Eurogamer), la mod sostituisce tutti i bagni del gioco e dà loro la famigerata faccia da toilette Skibidi dei video virali e incomprensibili.

Questo arriva dopoBorderlands 4 che il direttore narrativo ha scherzato sul fatto che il gioco mancasse di umorismo da toilette, dicendo "se la parola skibidi viene spedita nel gioco sotto il mio controllo, piangerò lacrime vere". Anche se la parola skibidi non è arrivata con il lancio del gioco, è stata aggiunta non molto tempo dopo.

Mentre Borderlands 4 continua a lavorare per risolvere i suoi problemi di prestazioni, speriamo di poter vedere storie più spensierate come questa nel suo futuro, piuttosto che altri problemi di cali di frame rate e crash.