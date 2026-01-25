Il modder di Fallout London crede che Bethesda dovrebbe vendere The Elder Scrolls e Fallout IP

HQ

Non è un segreto che la gente adori la proprietà intellettuale di Bethesda. Anche se Skyrim rimane ancora un po' pieno di bug, questo è considerato parte integrante dell'intera esperienza. Sia in Fallout che in The Elder Scrolls, la lore è profonda e sembrano esserci infinite direzioni per Bethesda in entrambe le ambientazioni, ma Dean Carter, responsabile del progetto Fallout London, crede che lo sviluppatore debba vedere cosa possono fare gli altri con la sua proprietà intellettuale.

Parlando con Esports.net, Carter ha spiegato di avere grande rispetto per Bethesda, ma crede che la qualità della scrittura dei suoi giochi sia calata. "Con il massimo rispetto per Bethesda, sento che probabilmente hanno fatto un passo di troppo in un gioco, se devo essere onesto. Sento che è ora di andare al tramonto e pensare a vendere la propria proprietà intellettuale perché alla gente piace il franchise, sinceramente non sono sicuro che sia nelle mani giuste, e mi fa davvero male dirlo perché amo Bethesda," ha detto.

"La scrittura è semplicemente peggiorata. So che come azienda devono provare cose nuove, ma Fallout 76 si rivolge a un pubblico, anche se non a chi vuole giocare a un gioco Fallout in singolo giocatore. Penso che se vogliono restare a bordo, possono restare con quello che hanno. Non penso che Skyrim sia il miglior gioco di tutti i tempi come alcuni. È un gioco davvero, davvero bello. Sento solo che devono migliorare la scrittura, davvero."

Creare Fallout London è nato in parte dal desiderio di contrastare la direzione che Bethesda ha preso in Fallout agli occhi di Carter. "Tutto ha i suoi pro e contro, ma l'unica cosa su cui eravamo d'accordo con Fallout: London è che volevamo renderlo più cupo e crudo perché è davvero quello che è Fallout, e penso che Bethesda stia prendendo la direzione opposta."

Anche se in passato ci sono stati grandi successi con un altro studio che si occupa di una proprietà intellettuale di Bethesda, non possiamo continuare a parlare di Fallout: New Vegas per sempre, e ci sarebbe una certa comprensibile timore se un altro nome scegliesse un gioco di Elder Scrolls o Fallout. Chi sarebbe la tua scelta principale per sviluppare una nuova voce nella proprietà intellettuale di Bethesda?