Il modello facciale di Peter Parker rivela di stare lavorando a quello che sembra un nuovo progetto Marvel's Spider-Man

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Ben Jordan, il modello facciale di Peter Parker in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2 (almeno da quando Insomniac ha sostituito John Bubniak), sembra essere tornato in studio. Nelle prime ore di questa mattina, o ieri se vivi dall'altra parte dell'oceano, Jordan ha pubblicato una foto nella sua storia Instagram che ha fatto parlare molte persone.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto e nel post su Reddit che l'ha ripreso qui, Jordan è pronto per una scansione facciale, assumendo la posa iconica del lancio con la ragnatela. La didascalia della sua storia su Instagram è anche "IYKYK" o, se sai, con un'emoji di ragno. Non nasconde davvero ciò su cui sta lavorando, anche se sembra che la storia sia stata rimossa da allora.

Insomniac sta lavorando a più Marvel's Spider-Man. Al momento, la priorità è Wolverine della Marvel, che uscirà più avanti quest'anno, ma è previsto un terzo capitolo della serie Marvel's Spider-Man, così come un gioco Venom in solitaria. È possibile che Jordan sia tornato in studio per diversi motivi, ma sembra che qualunque cosa stia lavorando, Insomniac riporterà indietro Spidey in futuro.