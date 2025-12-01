Il molto criticato MindsEye ora ha un Starter Pack gratuito per dare ai fan un assaggio dell'azione
È considerato un pacchetto regolarmente aggiornato che include alcune attività di gioco e missioni.
Ogni anno sembra esserci un grande flop di videogiochi che si distingue sugli altri, con quello del 2024 senza dubbio Concord. Per il 2025, è difficile ignorare Build a Rocket Boy MindsEye, dato che questo gioco è stato rilasciato in uno stato che, nel migliore dei casi, è stato caotico, e ha portato anche a recensioni e impressioni molto negative da parte dei fan. Questo è successo anche in un momento in cui lo studio affrontava ogni sorta di accuse da parte di sviluppatori passati e attuali riguardo alla sua gestione, mentre il suo fondatore sosteneva che ci fosse una grande entità che lavorava contro il loro successo... È stata una prova enorme, ma non ha impedito alla squadra di voler che i tifosi vedano il loro gioco.
Ora è stato rivelato che un Starter Pack per il gioco è disponibile per chiunque può ottenere completamente gratuitamente. È un lotto di contenuti pensati per offrire un assaggio di ciò che MindsEye offre ai fan, che siano attività di gioco diverse o missioni di campagna. Al momento, aspettatevi di vedere i seguenti nel gruppo.
- Missione della Campagna - Robin Hood
- Garden Party - Corsa con i Droni
- Insegui il Sole - Gara dei Droni
- Onore tra i ladri
- Centro - Fuori di testa
- Traffico Crosstown - Gara con i checkpoint
- Interruzione scortese
- Turbolenza - Gara
- Free Bird - Corsa del Cielo
- Winging It - Gara con Checkpoint
- Craz-Eye Taxi - Gara dei Checkpoint
- Fuoco amico
- Cruise Control - Sky Race
- Fractured Echo - Orda di Sopravvivenza
- Strada per l'Inferno - Gara
Va detto che queste potrebbero non essere sempre le attività offerte, dato che Build a Rocket Boy afferma che il pacchetto sarà "aggiornato regolarmente, offrendo nuovi modi di giocare."
Dopo il lancio deludente, sembra che il gioco sia stato migliorato sempre di più, dato che su Steam, al momento della scrittura, ha recensioni "Principalmente positive" e recensioni complessive "miste ". Tutto questo ti convince che è il momento di provare uno dei giochi più criticati del 2025?