Il molto criticato MindsEye ora ha un Starter Pack gratuito per dare ai fan un assaggio dell'azione

Ogni anno sembra esserci un grande flop di videogiochi che si distingue sugli altri, con quello del 2024 senza dubbio Concord. Per il 2025, è difficile ignorare Build a Rocket Boy MindsEye, dato che questo gioco è stato rilasciato in uno stato che, nel migliore dei casi, è stato caotico, e ha portato anche a recensioni e impressioni molto negative da parte dei fan. Questo è successo anche in un momento in cui lo studio affrontava ogni sorta di accuse da parte di sviluppatori passati e attuali riguardo alla sua gestione, mentre il suo fondatore sosteneva che ci fosse una grande entità che lavorava contro il loro successo... È stata una prova enorme, ma non ha impedito alla squadra di voler che i tifosi vedano il loro gioco.

Ora è stato rivelato che un Starter Pack per il gioco è disponibile per chiunque può ottenere completamente gratuitamente. È un lotto di contenuti pensati per offrire un assaggio di ciò che MindsEye offre ai fan, che siano attività di gioco diverse o missioni di campagna. Al momento, aspettatevi di vedere i seguenti nel gruppo.



Missione della Campagna - Robin Hood



Garden Party - Corsa con i Droni



Insegui il Sole - Gara dei Droni



Onore tra i ladri



Centro - Fuori di testa



Traffico Crosstown - Gara con i checkpoint



Interruzione scortese



Turbolenza - Gara



Free Bird - Corsa del Cielo



Winging It - Gara con Checkpoint



Craz-Eye Taxi - Gara dei Checkpoint



Fuoco amico



Cruise Control - Sky Race



Fractured Echo - Orda di Sopravvivenza



Strada per l'Inferno - Gara



Va detto che queste potrebbero non essere sempre le attività offerte, dato che Build a Rocket Boy afferma che il pacchetto sarà "aggiornato regolarmente, offrendo nuovi modi di giocare."

Dopo il lancio deludente, sembra che il gioco sia stato migliorato sempre di più, dato che su Steam, al momento della scrittura, ha recensioni "Principalmente positive" e recensioni complessive "miste ". Tutto questo ti convince che è il momento di provare uno dei giochi più criticati del 2025?