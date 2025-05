Il momento in cui il nuovo papa Leone XIV è stato annunciato nel bel mezzo di una partita di tennis a Roma

HQ

Gli Open d'Italia 2025 (o Internazionali BNL d'Italia) si svolgono a Roma questa settimana, in concomitanza con altri grandi eventi mondiali: il conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco... In realtà ci sono voluti solo due giorni: giovedì 9 maggio intorno alle 17 CEST, ora locale in Italia e in Vaticano, dalla Cappella Sistina si è alzata una fumata bianca. Un'ora dopo, fu annunciato un nuovo Papa: Robert Prevost, Leone XIV.

Nello stesso momento in cui migliaia di persone allegre si riunivano al Piazza San Pietro (e poi confuse a causa del Papa sconosciuto), si stava svolgendo una partita di tennis tra Fabio Fognini e Jacob Fearnley al Foro Italico, il complesso sportivo iconico in Italia, costruito in modo simile ai fori romani, a soli due chilometri dalla Basilica di San Pietro.

Il telegiornale in diretta dell'annuncio del Papa è stato trasmesso in TV dentro e fuori lo stadio, e i fan hanno applaudito quando il suo nome è apparso per la prima volta sullo schermo. Successivamente la partita è stata ripresa, e purtroppo per i tifosi italiani, Fognini è caduto 6-2, 6-3 contro il giocatore inglese.