Il momento in cui Jake Paul viene abbattuto per la prima volta in carriera da Anthony Joshua

HQ

Il risultato del match Jake Paul vs. Anthony Joshua fu quello previsto: Joshua sconfisse Paul per KO. Ci volle più tempo del previsto: Paul fu messo KO al sesto round (su otto programmati), mentre molti (almeno i commentatori dell'evento Netflix a Miami) prevedevano che Paul sarebbe durato due o non più di tre round, a causa della differenza di peso (Anthony Joshua è un ex campione dei pesi massimi, mentre Paul ha combattuto principalmente nei pesi cruiser).

I primi round, a dire il vero, furono piuttosto tranquilli: Joshua perseguitò Paul, ma si rifiutò di avvicinarsi troppo, aspettando invece che Paul venisse a prenderlo per aprire qualche spazio. Alcuni pensavano che Joshua stesse "giocando con il cibo", ma questo significava che nei primi due round fu in realtà Paul a colpire più colpi.

Ma era chiaro che Paul non sarebbe riuscito a resistere ancora a lungo, e fu atterrato più volte da Joshua, gettandosi a terra in alcuni disperati tentativi di rallentare il combattimento e guadagnare tempo, il che portò a fischi e fischi dal pubblico.

L'inevitabile è successo: questo è il momento in cui Anthony Joshua, un anno e mezzo dopo aver perso per KO contro Daniel Dubois (giugno 2024), e quasi due anni dopo la sua ultima vittoria (un KO al secondo round contro Francis Ngannou nel marzo 2024), ha messo Paul al tappeto, infliggendo all'ex YouTube la sua prima sconfitta per stopping.

Hai visto il combattimento tra Jake Paul e Anthony Joshua? Cosa ne pensi?