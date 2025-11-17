Il momento in cui Jorge Martín si ritira dal GP di Valencia, tra gli applausi calorosi di Aprilia

HQ

Jorge Martín tornò in pista MotoGP come promesso durante il GP di Valencia, l'ultimo Gran Premio della stagione. Dopo un anno "di merda", voleva mettersi alla prova perché "ama molto questo sport" e vuole continuare a correre per molti anni. Tuttavia, non concluse la gara: si ritirò al 16° giro su 27, tornando ai box, dove la sua squadra Aprilia lo accolse con applausi.

Quello era il suo piano fin dall'inizio. In realtà, Martín non aveva mai pensato di gareggiare e correre rischi, a causa della gravità del suo ultimo infortunio. Dal primo giro, Martín è sceso intenzionalmente al 21º posto uscendo fuori pista. "Non aveva senso per me oggi restare semplicemente nel gruppo perché hai visto anche la caduta con [Johann] Zarco e Pecco [Bagnaia]. Non volevo che succedesse a me, quindi sono semplicemente uscito", ha detto dopo la gara, tramite Motorsport.

https://x.com/MotoGP/status/1990049356217495779

Martín racconta che dopo il weekend si sentiva davvero stanco, e l'obiettivo era sempre fermarsi prima del traguardo. "Abbiamo parlato insieme al team e la decisione più intelligente è stata fermarci dopo qualche giro. Ho fatto 15 giri, un po' più rispetto a ieri [gara sprint], quindi è un buon segno. Ma ero davvero stanco e con dolore, quindi non aveva senso continuare." Con le ferite da cui si sta ancora ripresiendo, un altro incidente sarebbe stato un "disastro" per lui.

Anche se non è la fine della stagione che immaginava un anno fa, quando Martín vinse il campionato, è comunque una nota positiva: Martín ha concluso la stagione in bici, dopo aver saltato quasi due terzi delle gare quest'anno, e con il supporto della sua squadra dopo il dramma di inizio anno, quando Martín ha detto che avrebbe lasciato la squadra seguendo una clausola del suo contratto e Aprilia ha minacciato di farlo causa.