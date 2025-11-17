Il momento in cui l'allenatore nigeriano ha pensato che un rivale stesse usando il "voodoo" per vincere una serie di rigori per la Coppa del Mondo

HQ

La RDC si è qualificata per i play-off intercontinentali della Coppa del Mondo dopo una drammatica serie di rigori che si è concluduta 4-3 contro la Nigeria, a Rabat. Nessuna delle stelle nigeriane Victor Osimhen (dal Galatasaray) e Ademola Lookman (per l'Atalanta) ha giocato nei minuti supplementari.

L'ultima volta che la RDC partecipò a una Coppa del Mondo fu nel 1974 - quando erano conosciuti come Zaire - e non segnò nemmeno un gol. Il Congo non è ancora arrivato, deve prima superare i play-off interconfederativi (con due posti di qualificazione per sei nazioni, attualmente Bolivia e Nuova Caledonia, e Iraq o Emirati Arabi Uniti).

Tuttavia, la serata è diventata particolarmente strana quando l'allenatore nigeriano Éric Chelle ha detto che un membro dello staff congolese ha fatto "voodoo". Chelle, che giocava per il Mali e per i club francesi Valenciennes e Lens, ha detto nella zona mista che "il ragazzo del Congo faceva un po' di voodoo, ogni volta, ogni volta, quindi ecco perché ero un po' nervoso dopo di lui" (via Associated Press).

Quando gli chiesero cosa intendesse, fece qualche gesto con la mano, "Non so se sia una bottiglia d'acqua o cosa..."

Il momento del "voodoo" durante le qualificazioni ai Mondiali a Rabat

I video catturati dagli spettatori mostrano quest'uomo (gilet nero e camicia gialla) che muove la mano energicamente, apparentemente applaudendo o indicando il cielo, e Chelle che gli salta addosso. Pochi secondi dopo l'ultima penalità, l'uomo viene visto scappare da Chelle, che ha cercato di inseguirlo.

La serie di rigori è stata notevole a causa della decisione insolita presa dall'allenatore congolese Sebastien Desabre, che ha deciso di utilizzare il suo ultimo cambio per sostituire portieri al 119° minuto, con Lionel Mpasi che ha sostituito Timothy Fayulu, che ha poi parato due tiri.

