Il momento in cui Liam Lawson quasi colpisce gli sceriffi in Messico: "Avrei potuto ucciderli"

Un incidente durante il Gran Premio di Città del Messico di domenica si è quasi trasformato in tragedia, quando due commissari hanno attraversato la pista proprio nel momento in cui Liam Lawson stava prendendo la curva. Le immagini, registrate dalla telecamera nell'abitacolo del pilota di Formula 1, mostrano quanto gli passi vicino, oltre a catturare la reazione di Lawson.

"Mi stai prendendo in giro? L'hai appena visto? Avrei potuto ucciderli", ha detto Lawson (Racing Bulls) alla radio. Più tardi, in conferenza stampa, ha parlato dell'accaduto. "Io sono uscito con un nuovo set di gomme dure, e poi sono arrivato alla curva uno e c'erano solo due tizi che correvano attraverso la pista. Ho quasi colpito uno di loro, onestamente, era così pericoloso.

"Ovviamente c'è stato un errore di comunicazione da qualche parte, ma non l'ho mai sperimentato prima, e non l'ho mai visto in passato. È piuttosto inaccettabile. Non riusciamo a capire come su una pista dal vivo si possa permettere ai commissari di correre attraverso la pista in quel modo. Non ho idea del perché, sono sicuro che avremo una sorta di spiegazione, ma non può davvero succedere di nuovo."

Secondo la FIA, quei commissari erano in pista perché hanno ricevuto la comunicazione che i detriti erano in pista, "all'apice di quella curva". I commissari sono stati allertati e messi in standby per entrare in pista una volta passata la carta. Tuttavia, Lawson si era fermato ai box, la FIA non ne ha tenuto conto.

E' stata avviata un'indagine su quella che avrebbe potuto essere una tragedia indicibile. Cosa pensi possa aver causato questo errore di comunicazione?