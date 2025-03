Il momento virale in cui un giocatore panamense festeggia il gol della vittoria con il suo idolo Thierry Henry

HQ

Mentre le nazionali europee giocano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, i quarti di finale degli spareggi della Nations League, nelle regioni CONCACAF (Nord e Centro America) questa settimana si giocano le finali della Nations League. Giovedì 20 marzo, il Messico ha eliminato il Canada 2-0 e Panama ha eliminato gli Stati Uniti 1-0 in una partita drammatica che si è conclusa anche con uno dei momenti più virali della settimana.

Al SoFi Stadium di Inglewood, in California, Cecilio Waterman ha segnato il gol della vittoria al 94° minuto. In una spontanea dimostrazione di euforia, Waterman ha lasciato il campo ed è andato dritto nella zona degli esperti, per incontrare Thierry Henry per la CBS. Gli ha detto "sei il mio idolo, sei il mio idolo" e tutta la squadra ha abbracciato il francese, che è diventato campione del mondo nel 1998.

Cecilio Waterman, 33 anni, attualmente gioca per il club cileno Coquimbo Unido. Nella sua carriera, ha giocato per quasi una dozzina di club di Panama, Cile, Uruguay, Messico e Perù. Thierry Henry è stato il suo idolo fin dall'infanzia: il giorno prima della partita, ha detto in un'intervista che sarebbe stato un privilegio fare una foto con Henry. Più tardi, Henry ha detto di essere rimasto scioccato dopo il momento, che era surreale (in senso buono) e ha abbracciato calorosamente il giocatore panamense.