Il mondo dei videogiochi merita di meglio del restyling generico dell'IA di Nvidia

HQ

Probabilmente Nvidia aveva immaginato un momento trionfale quando, lunedì sera, ha annunciato con orgoglio il DLSS 5, accompagnato da un comunicato stampa che spiegava quanto sia significativo questo progetto. Il fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha detto, tra le altre cose, che "venticinque anni dopo che Nvidia ha inventato lo shader programmabile, stiamo rivoluzionando ancora una volta la grafica computerizzata".

Parole forti, e si è persino spinto a chiamare questo il "momento GPT per la grafica", dove GPT è stato indubbiamente un punto di svolta per il mondo intero in molti modi. Non c'è dubbio che l'IA abbia molte potenzialità, ma quando si chiede di creare cose, i risultati sono spesso stati molto poco fantasivi, privi di vita e generici, cosa che ha portato al termine ormai abbastanza accettato "AI slop".

Quindi, cos'è esattamente questo DLSS 5? Secondo la stessa Nvidia, "combina rendering artigianale con un'IA generativa per ottenere una svolta drammatica nel realismo visivo", con i volti in particolare che sembrano essere un grande richiamo di riferimento, cosa chiaramente evidente nel video pubblicato dove i volti sono il fulcro principale. Ho iniziato a guardare con curiosità, pronto a rimanere sbalordito dopo tutto l'hype, e ho visto Grace Ashcroft di Resident Evil Requiem, prima senza DLSS 5 e poi con esso...

Nvidia ha sviluppato una tecnologia che trasforma tutti i personaggi del gioco in avatar AI (immagine da Starfield con DLSS 5 abilitato).

Annuncio pubblicitario:

Il video è passato rapidamente a Leon, a quel punto il mio cervello ha preso il meglio. Aspetta un attimo... Ho messo in pausa il video brevemente e l'ho riavvolto indietro. Grace ha improvvisamente ricevuto labbra imbronciate, zigomi pronunciati da modella, molta fondinotinta, occhi a mandorla e un naso più raffinato, tra le altre cose. La Grace, un po' innocente, pensata come un personaggio timido con cui possiamo identificarci, diventa improvvisamente una femme fatale con aspirazioni da modello, non molto lontana da come di solito sono i mod nerd per PC dove le donne devono essere "migliorate".

Sorpreso, ho ricominciato il video e l'ho guardato fino alla fine. Mi grattai la testa e lo guardai ancora una volta. Quindi, Nvidia ha sviluppato una tecnologia che sostituisce ciò che gli sviluppatori avevano in mente, e ciò che hanno creato un art designer e un character designer, con qualcosa che sembra un disastro di IA - un po' come i filtri Snapchat in tempo reale nei nostri giochi - e proprio come appare di solito quando chiedi all'IA di progettare qualcosa: generico, la parola giusta per descriverlo.

In un batter d'occhio, Grace si trasforma dalla ragazza comune con cui dovremmo identificarci a una ragazza che ha sicuramente 'modella' nella sua bio di Instagram, clinicamente priva di personalità.

Ho dato un'occhiata veloce alla sezione commenti su YouTube, curioso di vedere se la gente ci sta davvero credendo. Ma... Non lo sono. Praticamente nessun commento è soddisfatto del filtro AI di Nvidia, e le critiche a volte sono davvero acerbe. Basta dare un'occhiata veloce a Resetera, seguita dai social media (in particolare Bluesky, Instagram, Threads e X), e è chiaro che a malapena si trovano qualcuno a cui piaccia questo approccio. Nel frattempo, Nvidia ha preso nota delle massicce critiche e si è affrettata a lasciare un commento sulla questione in una FAQ ufficiale riguardante DLSS 5. Ed eccoci qui ora. Se questo spingerà Nvidia a apportare cambiamenti resta da vedere, così come quanto gli sviluppatori di giochi saranno desiderosi di supportare questo dopo tutte le critiche negative.

Annuncio pubblicitario:

Da parte mia, sono deluso e un po' sorpreso. Il fatto che anche la grafica pre-renderizzata dei nostri giochi venga sostituita da una tecnologia AI che rende tutto insipido e impersonale è semplicemente troppo tragico. Non credo che lo stesso approccio sarebbe stato possibile in nessun'altra forma d'arte.

I social media sono attualmente pieni di meme che evidenziano quanto sia assurdo sostituire l'arte degli sviluppatori di giochi con interpretazioni generate dall'IA (credito immagine: Nintengamersng).

Immagina se Spotify vendesse cuffie che prendano la musica che ami in tempo reale e la rielaborano con ciò che Spotify considera miglioramenti. Come rimuovere ogni imperfezione, rendere le voci rock rauche in qualcosa di più melodioso, rendere gli assoli di chitarra più sofisticati, e così via. Il fatto che le voci iconiche non suonerebbero più come loro stesse e che le band amate avrebbero un sound AI più rifinito non avrebbe davvero importanza. Gli ascoltatori di musica di tutto il mondo probabilmente sarebbero impazziti, e questo è del tutto impensabile.

Applica la stessa idea al mondo dell'arte. Immagina se fossi andato al Louvre e ti avessero dato un paio di occhiali AI che ti permettessero di vedere opere migliorate. Tutto sarebbe stato illuminato, i colori modificati, la Monconda "babe-izzata", i contrasti regolati e saremmo passati da una stanza all'altra a guardare arte potenziata dall'IA. Potremmo continuare così con forma d'arte dopo arte, quindi perché non libri? Leggi su un tablet con e-ink che modifica i contenuti in modo che sia un'IA a controllare cosa vedi, oppure guarda film o serie TV in cui tutto è migliorato in tempo reale. Se pensi che Sarah Chalke sembri più vecchia nel nuovo Scrubs, un po' di DLSS 5 non farà male, e se Liam Neeson si sente un po' stanco nel reboot di Naked Gun, è la stessa storia.

Immagina solo di girare per il Louvre e guardare opere d'arte interpretate dall'IA. È fondamentalmente quello che Nvidia pensa che dovremmo accettare nel mondo dei videogiochi. Generico e noioso.

Purtroppo, però, il mondo dei videogiochi non ha nemmeno lontanamente lo stesso rispetto per la nostra forma d'arte come hanno altri media, il che porta e ha portato a una massiccia erosione di ciò che credo i giocatori più accaniti spesso desiderino. C'è una domanda significativamente maggiore di avventure single-player lussuose e cooperativa, e una domanda molto inferiore di negozi che si spacciano da giochi rispetto a quanto gli editori siano disposti ad ammettere.

Quindi, ora si sta facendo un altro passo per rendere i giochi più automatizzati e generici, e mentirei se dicessi che non sono entusiasta delle proteste nelle sezioni commenti in tutto il mondo, perché anche se le aziende vedono i videogiochi come una mucca da soldi e una forma d'arte che assolutamente non ha bisogno di amore, i fan lo vedono subito.