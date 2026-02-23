Il mondo dei videogiochi rende omaggio a Phil Spencer dopo la sua scioccante partenza

HQ

Venerdì scorso abbiamo riportato che Phil Spencer si sarebbe dimesso da capo del gaming di Microsoft, con pochissimo preavviso. Spencer stesso disse che aveva già iniziato a pianificare la sua partenza e il pensionamento l'anno scorso, e che ora era semplicemente il momento.

Ma... Essendo Internet, le speculazioni su altre possibili ragioni dietro la decisione sono già molto diffuse. Detto ciò, praticamente metà dell'industria videoludica ha colto l'occasione per ringraziarlo per il suo lungo servizio, non solo a Xbox, ma a tutta l'industria videoludica.

Questo include il suo amato predecessore Peter Moore (che lanciò la Xbox 360), che scrive che la lunga carriera di Spencer è incredibile e aggiunge che "era, ed è, un gamer nel profondo." Riceviamo anche elogi da parte dei capi Nintendo come Reggie Fils-Aime e Doug Bowser, del produttore dei Game Awards Geoff Keighley, che afferma che "questa industria è migliore grazie al suo coinvolgimento, " e il veterano di Square Enix Naoki Hamaguchi, che dice di "non vedersi davvero l'ora di realizzare molte altre cose fianco a fianco" e riconosce a Spencer il merito di aver portato Final Fantasy su Xbox. Anche Elon Musk si è coinvolto.

Come vedi la carriera quasi quarantennale di Spencer in Microsoft, e in particolare come capo Xbox?