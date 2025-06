Il mondo del calcio reagisce alla punizione vincente di Messi ai Mondiali per Club

HQ

La Coppa del Mondo per Club sta iniziando a regalare emozioni per la seconda giornata. Abbiamo già parlato della sorprendente sconfitta del PSG che mette l'Atlético de Madrid alle corde nel Gruppo B. Il gruppo opposto, il Gruppo A, produce quasi una sorpresa simile con il Porto che vince l'Inter Miami. Tuttavia, il favorito locale è tornato... grazie a una splendida punizione di Leo Messi.

"Toccato dal gol", ha detto Jose Fonte, ex difensore del Portogallo, a DAZN. Javier Mascherano. L'allenatore dell'Inter Miami ed ex compagno di squadra di Messi al Barcellona, ha affermato di aver dimostrato "al mondo e a noi stessi che possiamo competere contro qualsiasi squadra", dopo le critiche secondo cui Miami è stata "consegnata" al mondo dei club senza merito, solo a causa dello status di Messi.

Il gol ha anche messo Messi come capocannoniere nelle competizioni FIFA della storia, con 25 gol in dieci tornei dopo 20 anni, e la prima squadra della MLS a battere un club europeo in una partita competitiva (anche se, va detto, una squadra lontana dal suo apice: il Porto ha concluso la Primeira Liga in Portogallo al terzo posto, 11 punti dietro lo Sporting, e l'ultima volta che ha vinto il campionato è stato nel 2022).