Il mondo di Gourdlets si espande con un rilassante gioco di costruzione e pesca

Ci sono state una manciata di vere e proprie anteprime mondiali alla vetrina Wholesome Games Direct quest'anno, e un esempio di questo è il rilassante gioco di costruzione e pesca Gourdlets Together.

Per chi ha familiarità con il nome, questo progetto è ambientato nel mondo Gourdlets. Si tratta di progettare il tuo piccolo angolo di paradiso su un'isola deliziosa abitata da gente vegetale. In stile Animal Crossing, puoi sbloccare e creare nuovi edifici, parlare con i cittadini per migliorare il tuo rapporto con loro, chattare con gli amici online, raccogliere accessori per personalizzare la tua casa e la tua isola e persino trascorrere una giornata all'abbeveratoio per affinare le tue abilità di pesca.

Non si sa ancora una data di uscita.