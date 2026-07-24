Il mondo è stato lasciato in uno stato assoluto da Korra nel trailer di Avatar: Seven Havens

Il nuovo trailer dell'ultima serie di Avatar è qui. Riprende molto tempo dopo gli eventi de La leggenda di Korra, Avatar: Seven Havens seguirà il nuovo Avatar, una giovane dominatrice della terra che scopre di avere un gemello perduto da tempo. Insieme, dovranno dimostrare che l'Avatar è il salvatore dell'umanità, non il suo distruttore.

Nel trailer, vediamo che un mondo che un tempo puntava al progresso è stato catapultato in un'epoca precedente. Gran parte della colpa ricade sull'ultima Avatar, Korra, ma il suo breve cameo nel trailer mi fa chiedere se sia davvero così responsabile del disastro del mondo come la serie sembra all'inizio.

Considerando che in La Leggenda di Korra i legami tra gli Avatar passati e Korra sono stati infranti, il nuovo Avatar Pavi ha solo Korra con cui parlare. Sarà una dinamica interessante, e dovremo vedere come il mondo potrà essere restaurato al suo antico splendore quando Avatar: Seven Havens debutterà il 9 ottobre.