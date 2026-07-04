Il mondo reagisce alla sconfitta di Capo Verde per 3-2 contro l'Argentina: una delle storie più straordinarie nella storia dei Mondiali

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Argentina vs. Capo Verde sembrava essere la partita più a senso unico del terzo e poi dei 32 mondiali. Quasi arriva ai rigori! All'inizio tutto sembrava andare secondo i piani, dopo che un'Argentina dominante ha negato ogni occasione a Capo Verde, con Messi che ha segnato relativamente presto il suo settimo gol in Coppa del Mondo, al 30° minuto.

Ma Capo Verde ha acquisito fiducia e un gol di Deroy Duarte nel secondo tempo ha portato la partita ai tempi supplementari. Lautaro Martínez ha subito riportato l'Argentina in vantaggio, ma un gol incredibile di Sidny Lopes Cabral, uno dei migliori del torneo finora, ha messo il 2-2.

A soli dieci minuti dalla possibile storica serie di rigori, Messi ha calciato un calcio d'angolo e il colpo di testa di Romero ha colpito Diney Borges, che è stato considerato autogol. E il sogno di Capo Verde era finito.

Tuttavia, mentre l'Argentina celebra giustamente la qualificazione in una fase che non è stata facile per la maggior parte delle squadre (solo Spagna, Francia, Messico, Svizzera e USA hanno vinto con un margine di gol), il mondo piange l'eliminazione di Capo Verde, ma celebra l'impresa del paese più piccolo mai raggiunto ai Mondiali (popolazione inferiore a 525.000 abitanti): la maggior parte dei giocatori argentini valeva più sul mercato dell'intera rosa capoverdiana.

La parola "storico" è stata ripetuta spesso: Capo Verde aveva già pareggiato con Uruguay e Spagna (e avrebbe pareggiato con l'Argentina se non fosse stato un match a eliminazione diretta). Mentre l'Argentina vinse la partita, Capo Verde conquistò il cuore di milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo, e questa partita, insieme a tutta la loro corsa, sarà ricordata per secoli nei libri di storia dei Mondiali.

"Non importa più chi vincerà, la Coppa del Mondo 2026 sarà per sempre nella mia mente l'anno di Capo Verde", ha detto questo tifoso, riecheggiando i sentimenti di migliaia di tifosi.