Il monsone è tornato: piove di nuovo in India

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L'altro giorno abbiamo riportato che Mumbai in India ha registrato il giugno più secco degli ultimi 12 anni e ha razionato l'approvvigionamento idrico in diverse aree. Il motivo? Il ritardo delle piogge monsoniche, previste un paio di settimane prima. Ora, il fenomeno climatico si è improvvisamente ripreso, il che rappresenta un sollievo per il capitale finanziario.

Dopo la pausa sull'India occidentale, le piogge stanno ora prendendo slancio e si stanno diffondendo in alcune zone di Maharashtra, Telangana, Chhattisgarh, Karnataka e Odisha, riporta Reuters.

L'andamento degli eventi dovrebbe almeno aiutare ad asciugare le colture e allentare lo stress da calore e idrico nel paese. Il monsone è sempre stato cruciale per l'agricoltura, i bacini idriciari e l'economia più ampia dell'India, soprattutto considerando che quasi la metà delle terre agricole del paese non utilizza l'irrigazione. Si prevede che Mumbai stessa riceverà piogge monsoniche entro due giorni, ponendo fine ai tagli d'acqua.

Tuttavia, la stagione è ancora molto al di sotto della norma. Come già riportato, l'India ha ricevuto oltre il 42% di precipitazioni in meno rispetto alla media a giugno fino a ieri, quindi c'è ancora molto da recuperare. E nonostante il ritorno del monsone, anche le precipitazioni di questa settimana dovrebbero rimanere al di sotto della norma. La stagione completa del monsone è attualmente prevista al 90% della media a lungo periodo, e la fonte afferma che ciò è in parte dovuto a El Niño.