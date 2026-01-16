Il mostro di Frankenstein ottiene più di quanto si aspettasse nel The Bride di Maggie Gyllenhaal

HQ

Anche i mostri si sentono soli, ragazzi. Il mostro di Frankenstein non fa eccezione, e dopo aver viaggiato a Chicago per incontrare uno scienziato e farsi un compagno, finalmente ottiene la sua sposa. A quanto pare, però, vuole fare un po' più che giocare a casa con il mostro di Frankenstein, ma invece vuole distruggere la città intorno a sé.

Jessie Buckley interpreta The Bride in questo thriller poliziesco gotico, con Christian Bale che interpreta il mostro di Frankenstein. Peter Sarsgaard, Annette Benning, Jake Gyllenhaal e Penelope Cruz recitano anch'essi nel film, che segue una storia di "omicidio! Possesso! Un movimento culturale selvaggio e radicale! E amanti fuorilegge in una storia d'amore selvaggia e esplosiva!" secondo la sinossi del film.

The Bride uscirà nelle sale il 6 marzo in Nord America e a livello internazionale dal 4 marzo. Puoi vedere tutto il caos The Bride e il mostro di Frankenstein nel trailer qui sotto: