Il motivo per cui il Pallone d'Oro 2026 si terrà a Londra invece che a Parigi

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Il premio Pallone d'Oro celebra i 70 anni nel 2026, e gli organizzatori France Football hanno preso l'insolita idea di portare la prestigiosa gala a Londra, invece della sua solita sede a Parigi. Si terrà il 26 ottobre, sempre in collaborazione con UEFA, in una sede ancora non divulgata.

"Organizzando la sua 70ª edizione nella capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, il Pallone d'Oro continua la sua espansione e rafforza ulteriormente il suo status di marchio di prestigio globale", ha detto UEFA, ma c'è una ragione più specifica: rendere omaggio al grande inglese Stanley Matthews, il primo vincitore del premio sette decenni fa.

Matthews, soprannominato "il Mago", continuò a giocare fino ai 40 anni, trascorrendo la maggior parte della sua carriera al Blackpool, vincendo la FA Cup nel 1953, ma giocando anche nello Stoke City e nel Toronto City, oltre a giocare con la nazionale inglese tra il 1934 e il 1965, partecipando ai Mondiali del 1950 e 1954. Morì nel 2000 all'età di 85 anni.