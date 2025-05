Il mouse collaborativo di Pulsar e Noctua è la risposta ai palmi sudati

HQ

Sappiamo tutti cosa vuol dire essere immersi in un videogioco e completamente incapsulati da qualcosa. La sensazione di essere completamente concentrati e coinvolti, ignari del mondo esterno e, come direbbero i bambini, di sudare per quella che probabilmente è una partita multiplayer online di qualche tipo. Sappiamo anche come questo possa spesso tradursi direttamente in palmi sudati, che sono un incubo per mantenere il controllo e la precisione.

Fortunatamente, almeno per gli utenti di PC, il produttore di mouse Pulsar ha collaborato con i guru del raffreddamento di Noctua per creare un dispositivo che metterà fine alle mani sudate. In sostanza, si tratta di un mouse leggero che all'interno dello chassis, oltre alla tipica serie di sensori e quant'altro, è anche una piccola ventola che punta verso l'alto nel palmo dell'utente nel tentativo di raffreddarlo.

Il mouse è attualmente un modello concettuale che è stato mostrato come parte di Computex, ma chiaramente c'è un'idea qui che potrebbe essere la risposta a uno dei più grandi problemi fisici del gioco.

Pulsar ha mostrato uno sguardo al modello concettuale, che potete vedere qui sotto. Non è chiaro se questo vedrà mai una produzione su larga scala o più ampia.

Annuncio pubblicitario: