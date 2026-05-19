Il multiverso permette a più artisti di contribuire a un progetto, e questo è sempre positivo, dice Aurélien Predal

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Spesso, quando vedi un'idea riflessa in diverse versioni - sia come parte della narrazione sia come modo di esprimersi all'interno di un mezzo - stai assistendo a una tendenza. E se una tendenza persiste nel tempo, a volte, purtroppo, rischia di consumarsi in tutte le sue forme.

Avevamo dubbi sul fatto che questo tema—il multiverso, che ora vediamo così presente nei videogiochi, nei film e nei fumetti—avesse senso anche per chi crea proprio queste opere, e fortunatamente siamo stati rassicurati dall'opinione dell'art designer e animatore Aurélien Predal, con cui abbiamo parlato recentemente durante il Comicon Napoli, e la cui intervista con sottotitoli puoi guardare qui sotto.

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In effetti, non era la prima volta che facevamo questa domanda durante il grande evento della cultura pop nel sud Italia, dato che l'avevamo anche fatta all'illustratrice e creatrice del personaggio Miles Morales, l'artista Sara Pichelli. Forse per un colpo di scena del destino, abbiamo parlato con Predal pochi minuti dopo aver parlato con Pichelli, e dato che ha lavorato al film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, volevamo conoscere le sue opinioni sul multiverso e se l'uso di questo espediente 'alla moda' diluisse in qualche modo l'essenza del protagonista. E questo è ciò che ci ha detto:

"Penso che tutto sia una questione di narrazione. Se il film funziona, se ha senso all'interno del film, penso di essere completamente d'accordo—questa è la cosa più importante.

"Potrebbe essere che alcuni lo digano, che a volte lo stile artistico possa distrarre dalla storia. Può succedere in alcuni film, ma penso che quando è fatto bene, lo stile artistico e quello distintivo siano pienamente integrati nella storia, e penso che questo faccia la differenza tra un film molto riuscito e funzionante, rispetto ad altri. Ma penso che lasci più spazio a più artisti per lavorare su un film. Porta semplicemente più diversità, e penso che sia meglio."

"Soprattutto ora, abbiamo bisogno che gli artisti abbiano lavoro. Più un film è stilizzato, più artisti sono necessari, e penso che questo sia meglio per l'industria."

Puoi trovare l'intervista completa sopra, dove, oltre a parlare di Miles Morales, discutiamo della diversità nell'animazione contemporanea, e lui analizza anche lo stile di The Super Mario Galaxy Movie.