Il multiverso si unisce per affrontare Doom in Avengers: Doomsday

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Black Panther, Fantastici Quattro, Thor, Vedova Nera, X-Men... sarebbe un miracolo se tutti uscissero sani e salvi contro Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Sappiamo tutti che da Avengers: Endgame – e a parte qualche episodio isolato di film e serie TV – siamo all'oscuro per quasi sette anni nell'Universo Cinematografico Marvel. È tempo di tornare alle epiche epiche corali con una dichiarazione audace per il genere.

Il trailer di Avengers: Endgame, appena uscito, evoca proprio questo: un 'miracolo' che deve accadere affinché tutti i supereroi, alieni, umani, divinità e mutanti mettano da parte le loro differenze e affrontino la grande minaccia comune incarnata dal personaggio di Robert Downey Jr. C'è ancora molta strada da fare prima dell'uscita di Avengers: Endgame, ma il primo teaser ci offre anche alcune scene per entusiasmarsi, come la lotta tra Gambit e Shang-Chi, il rispetto reciproco tra Sue Storm e Shuri (Black Panther), o quel breve scontro tra Thor e Doom stesso, dove le cose sembrano cupe per il potente dio di Asgard... Per fortuna, il buon vecchio 'Cap' è tornato a dare una mano.

Avengers: Doomsday esce al cinema il 18 dicembre 2026. Goditi il primo trailer qui sotto.