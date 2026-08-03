Il Museo Nintendo ha accolto oltre un milione di visitatori in meno di due anni

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Quasi due anni fa, il Nintendo Museum di Kyoto ha aperto le sue porte per la prima volta. Nintendo prevedeva che l'interesse per visitare il museo sarebbe stato enorme, così ha implementato un sistema di lotteria in cui chi aveva un account Nintendo poteva richiedere un certo numero di biglietti tre mesi prima della visita e poi sperare per il meglio.

Gamereactor ha avuto il privilegio di visitare il museo all'inizio di quest'estate e può confermare che, nonostante il sistema di lotteria, è stato estremamente frequentato (e per buone ragioni, è assolutamente meraviglioso), quindi probabilmente è stata una decisione saggia da parte di Nintendo.

Ora hanno annunciato che è stato raggiunto un traguardo importante, poiché il museo ha superato il milione di visitatori, e scrivono:

"Grazie sinceramente a tutti coloro che ci hanno visitato e condiviso questo traguardo."

Se stai pianificando un viaggio in Giappone nel prossimo futuro e ti ritrovi a passare per Kyoto, dovresti assolutamente visitare il Nintendo Museum se puoi. Fai domanda per i biglietti qui tre mesi prima della visita prevista e incrocia le dita affinché tu venga selezionato, e leggi il nostro articolo sul museo qui.

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki