Il musical RPG People of Note di Annapurna Interactive sarà lanciato ad aprile

Il prossimo musical RPG People of Note di Iridium Studios e Annapurna Interactive ha finalmente la data di uscita, e non è lontano. Unendo un combattimento ritmico e tattico e mescolandolo a una grafica vivace e una storia divertente, People of Note sembra un mix di vecchi classici RPG con un tocco moderno.

Nel trailer della data di uscita qui sotto, vediamo la nostra protagonista Cadence mentre intraprende la sua missione per diventare la più grande pop star in un mondo che ruota attorno alla musica e alle performance. Non può farcela da sola, però, e dovrà mescolare generi insieme ai suoi compagni di band per creare brani mash-up davvero potenti.

People of Note uscirà su Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch 2 e PC il 7 aprile 2026. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per un'anteprima del gioco, e questa settimana abbiamo anche svelato la nostra anteprima pratica, prima del lancio della nuova demo.