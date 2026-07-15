Il Myanmar è un passo più vicino al raggiungimento della pace con la ripresa dei colloqui mediati dalla Thailandia
Anche gli altri paesi dell'ASEAN sono desiderosi di vedere la fine del conflitto che ha causato più di 100.000 morti dal 2021.
Il Myanmar, precedentemente noto come Birmania, è una nazione dove molti dei fantasmi del suo passato ancora infestano la vita quotidiana. Isolato per decenni da un regime autoritario, sembrava dieci anni fa che il paese stesse iniziando a fare passi verso l'apertura al turismo e alla diplomazia estera, finché un nuovo colpo di stato militare non ostacolò quei piani. Dal 2021, quel governo colpista militare è bloccato in una guerra civile con gruppi ribelli. Una guerra messa a tacere dal mondo di vista, ma che ha causato più di 100.000 morti in cinque anni.
L'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) inviò il Ministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkeow, come negoziatore per incontrare separatamente gli inviati del governo e dei gruppi ribelli, e le prospettive sono buone per ottenere almeno un cessate il fuoco mentre i colloqui riprendono tramite i canali ufficiali; tuttavia, secondo fonti Reuters, nessuna delle due parti vede la fine del conflitto militare.
Ottenere l'approvazione dell'ASEAN per un accordo tra le varie fazioni in guerra rappresenterebbe un importante passo diplomatico e conciliatorio per il paese del Sud-est asiatico. Tra i primi passi per ristabilire le relazioni vi è l'organizzazione di un incontro e la successiva liberazione dell'ex Consigliera di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, detenuta dopo il colpo di stato militare.