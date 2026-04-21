Il Myanmar rimane sull'orlo di una guerra civile aperta mentre si tenta di avviare colloqui di pace tra il governo militare e i gruppi ribelli

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Il generale Min Aung Hlaing, che è diventato capo del governo del Myanmar dopo un colpo di stato militare cinque anni fa, ha offerto un percorso di dialogo ai gruppi ribelli ancora in lotta nel paese, invitandoli a unirsi ai negoziati per il cessate il fuoco che si terranno tra 100 giorni. Min Aung Hlaing intende convocare una riunione nazionale il 31 luglio per firmare un accordo di pace e ripristinare l'Accordo Nazionale di Cessate il Fuoco (NCA), un accordo che era in vigore prima che il colpo di stato del 2021 lo mettesse in discussione.

Il problema è che i leader delle principali fazioni armate contrarie al regime militare hanno escluso di partecipare a questi colloqui. Secondo Reuters, che ha raccolto diverse testimonianze da questi leader di fazione, la NCA non prevede la ricerca di una via democratica verso la creazione di uno stato federale libero dall'influenza militare.

"Dato che stiamo conducendo una battaglia politico-militare su questo, non abbiamo nulla da discutere con coloro che attualmente si definiscono 'amministrazione' dopo aver semplicemente cambiato il loro aspetto militare", ha dichiarato il portavoce del CNF (Chin National Front), Salai Htet Ni.

Il Myanmar è nel caos dopo il colpo di stato che ha rovesciato il governo democraticamente eletto della vincitrice del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, che è stata successivamente incarcerata per 27 anni con accuse che, secondo i suoi alleati, erano motivate politicamente. All'inizio di aprile, Min Aung Hlaing ha ottenuto una vittoria "schiacciante" in elezioni fortemente criticate sia dai governi occidentali che dai gruppi di opposizione in Myanmar come una farsa volta a legittimare il colpo di stato.

Con l'opposizione dei principali gruppi armati, non sembra che la situazione nel paese del Sud-est asiatico cambierà nel breve termine, e il clima di instabilità influenzerà sia la popolazione sia i rapporti con i paesi vicini.