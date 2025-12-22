HQ

Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana 2026, solo il terzo titolo nella competizione (il primo dal 2014). Questa competizione, con il formato attuale a quattro squadre, vede i vincitori e i secondi classificati della Serie A e della Coppa Italia della stagione precedente. Il Napoli ha vinto la Serie A la scorsa stagione, un punto davanti all'Inrer Milan, mentre il Bologna ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus.

All'Al-Awwal Park di Riyadh, una doppietta di David Neres ha portato alla vittoria per 2-0 del Napoli, in uno degli anni più riusciti di sempre. Il Napoli ha vinto solo quattro titoli di campionato e, più recentemente, nel 2024/25 e 2022/23... con l'anno in cui si è classificato decimo!

David Neres, attaccante brasiliano ex al Benfica e all'Ajax, ha segnato anch'esso uno dei gol della semifinale, contro il Milan. Nel frattempo, il Bologna ha battuto l'Inter ai rigori dopo un pareggio per 1-1 venerdì.

In questa stagione, il Napoli è terzo in Serie A, a soli due punti dall'Inter e uno dall'AC Milan. Il Bologna è sesto con 25 punti, una posizione che garantisce la qualificazione per la UEFA Conference League il prossimo anno.