Il Napoli vince la Supercoppa Italiana 2026, battendo il Bologna 2-0 con una doppietta di David Neres
Il Napoli, ultimo campione di Serie A, conclude l'anno con la Supercoppa d'Italia.
Il Napoli conquista la Supercoppa Italiana 2026, solo il terzo titolo nella competizione (il primo dal 2014). Questa competizione, con il formato attuale a quattro squadre, vede i vincitori e i secondi classificati della Serie A e della Coppa Italia della stagione precedente. Il Napoli ha vinto la Serie A la scorsa stagione, un punto davanti all'Inrer Milan, mentre il Bologna ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus.
All'Al-Awwal Park di Riyadh, una doppietta di David Neres ha portato alla vittoria per 2-0 del Napoli, in uno degli anni più riusciti di sempre. Il Napoli ha vinto solo quattro titoli di campionato e, più recentemente, nel 2024/25 e 2022/23... con l'anno in cui si è classificato decimo!
David Neres, attaccante brasiliano ex al Benfica e all'Ajax, ha segnato anch'esso uno dei gol della semifinale, contro il Milan. Nel frattempo, il Bologna ha battuto l'Inter ai rigori dopo un pareggio per 1-1 venerdì.
In questa stagione, il Napoli è terzo in Serie A, a soli due punti dall'Inter e uno dall'AC Milan. Il Bologna è sesto con 25 punti, una posizione che garantisce la qualificazione per la UEFA Conference League il prossimo anno.