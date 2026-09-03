Il negozio francese rivela il controller Switch 2 a tema Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Recentemente, è emersa una voce secondo cui Nintendo ospiterà una diretta streaming giovedì prossimo, cosa che spesso fanno prima del Tokyo Game Show, con nuovi annunci. Anche se ciò non è ancora stato confermato, ci sono sempre più segnali che qualcosa sia in arrivo.

Questa volta, è il rivenditore francese E.Leclerc che ha pubblicato una pagina di pre-ordine per un Controller Wireless Wireless Switch 2 Advanced Pro ufficiale con un tema Assassin's Creed: Black Flag Resynced, cosa un po' strana considerando che il gioco non è ancora disponibile per la piattaforma né nemmeno annunciato.

Il controller dovrebbe anche uscire già il 22 settembre, che è un martedì, un tipico giorno feriale per le uscite di giochi. Il controller è persino mostrato in una foto, e c'è una forte possibilità che qualcuno lo abbia semplicemente rivelato prematuramente. Se così fosse, il gioco probabilmente verrà annunciato molto presto, e il già citato Nintendo Direct sembra una buona opportunità per questo.