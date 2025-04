Il negozio Square Enix interrompe gli ordini internazionali a causa delle "continue incertezze tariffarie internazionali"

HQ

Si parla molto di tariffe in questo momento dopo che il governo degli Stati Uniti ha imposto tariffe elevate a tutti i paesi, ad eccezione di Bielorussia, Cuba, Corea del Nord e Russia. Nei media, si è trattato principalmente di cose come il crollo del mercato azionario, di come questo influisca sugli americani con prezzi più alti e del fatto che Switch 2 non può essere preordinato negli Stati Uniti dopo che Nintendo lo ha interrotto.

Tuttavia, influisce anche in altri modi, qualcosa su cui Siliconera ora attira l'attenzione. Scrivono che le persone al di fuori del Giappone non possono più ordinare diversi articoli dal negozio giapponese di Square Enix poiché questi sono stati messi in "pausa temporanea" a causa delle "continue incertezze tariffarie internazionali". Purtroppo, questo sembra riguardare anche noi in Europa in questo momento, quindi dovremo tenere le dita incrociate affinché Square Enix trovi una soluzione.