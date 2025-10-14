Il negozio ufficiale di PlayStation Gear conferma che chiuderà a dicembre

HQ

Per coloro che volevano acquistare vestiti fantastici o altri prodotti con design basati sulla loro console e sui loro giochi preferiti, PlayStation Gear e Xbox Gear Shop offrivano proprio questo, con molte opzioni ufficiali.

Ma ad agosto, quest'ultimo ha chiuso per un'importante ristrutturazione e rinnovamento, e quando visiti il sito oggi, vieni accolto con il messaggio "Il negozio di attrezzature Xbox tornerà presto", senza ulteriori spiegazioni su cosa significhi.

Ora Push Square riporta che PlayStation Gear sta andando nella stessa direzione, e forse anche oltre, perché quando si visita il sito, ci si trova di fronte al messaggio:

"Grazie per aver visitato il PlayStation Gear Store. Questo sito chiuderà il 31 dicembre. Il nostro servizio clienti sarà sempre a vostra disposizione e sarà lieto di aiutarvi per quanto riguarda il vostro ordine. Tutte le vendite sono definitive".

Non sappiamo se ci sia qualche connessione, ma al momento c'è una vendita in corso per chiunque voglia trovare un affare su PlayStation articoli correlati. Cosa accadrà quando il negozio chiuderà non è ancora noto, ma c'è il rischio che questa sia l'ultima occasione per acquistare il merchandising ufficiale direttamente da Sony.

Ti mancherà il negozio PlayStation Gear ?