Il Nemesis System è stato creato in modo che le persone non vendessero le loro Middle-earth: Shadow of Mordor copie

Cosa fai quando hai finito una partita per giocatore singolo? Potresti fare un'altra corsa, ma a meno che la storia non ti sia piaciuta davvero o non abbia alcuni oggetti da collezione che ti sei perso, potresti pensare che non ne valga la pena. Se hai una copia fisica, potresti sempre ottenere un po' di soldi indietro, che è apparentemente ciò che pensavano molti giocatori di Batman: Arkham Asylum.

Questo è secondo Laura Freyr, ex dirigente di WB Games, che ha spiegato perché è nato il Nemesis System. Secondo un video sul suo canale YouTube, quando WB si è resa conto che stavano giocando più persone di quante ne avessero pagate per Batman: Arkham Asylum, ha ideato un sistema per garantire una maggiore rigiocabilità per i giocatori.

Con le limitazioni su ciò che Monolith poteva realizzare, il Nemesis System è stata la soluzione che il team ha trovato. Permettere ai nemici di avere le loro storie e il loro odio personale nei tuoi confronti come giocatore è stato qualcosa di speciale, e ha sicuramente aiutato Middle-earth: Shadow of Mordor e il suo sequel a distinguersi.

È un peccato, quindi, che il Nemesis System sia essenzialmente bloccato su questi due giochi. Dopo che WB si è assicurata il brevetto, e poi ha chiuso Monolith all'inizio di quest'anno, sembra improbabile che vedremo il ritorno della meccanica per almeno un decennio.