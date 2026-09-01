Il Nepal solleverà le tragiche inondazioni come questione di giustizia internazionale, stanno pagando un "prezzo alto" per il cambiamento climatico

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Sei giorni dopo le disastrose inondazioni improvvise in Nepal e Tibet (Cina), con un bilancio recente di morti salito a 1.010 e 4.000 ancora dispersi in Nepal, 16 morti segnalati e 546 dispersi per la Cina, il Ministro degli Esteri nepalese Shishir Khanal ha dichiarato che porteranno la questione sulla scena internazionale, chiedendo giustizia perché ciò è il risultato del cambiamento climatico.

"Sebbene il ruolo dei paesi grandi e ricchi del mondo nel cambiamento climatico sia significativo, il nostro è molto minimo. Tuttavia, stiamo pagando un prezzo alto. Facciamo di questa una questione di giustizia nella comunità internazionale. Alziamo la voce a testa alta", ha detto Khanal nel programma Fireside di Kantipur Television, come riportato da Ekantipur (tramite Anud Kaphle).

"Questa non è un'assistenza, ma una questione di responsabilità dei grandi paesi. Solleveremo seriamente questa questione sulla scena internazionale. "

Khanal ha avvertito che più velocemente la neve si scioglie, maggiori saranno le sfide che affrontano, ma che non influenzeranno solo i 30 milioni di persone in Nepal, ma anche 2,5 miliardi nel Sud Asia. "Tutti i paesi devono unirsi su questa questione."

Il Ministro ha anche rifiutato le affermazioni secondo cui il Nepal avrebbe rifiutato l'assistenza estera per il soccorso, aggiungendo che hanno esperti da Cina, India e Corea del Sud in supporto al personale di sicurezza, definendo il lavoro svolto dalle forze di soccorso come lodevole, data la tragedia e la complessa geografia. "Il governo non ha permesso una carenza di risorse. Cercheremo e porteremo l'assistenza umanitaria o tecnica necessaria dal mondo. "