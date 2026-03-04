Il Nepal vota per la prima volta dalle proteste della Gen Z

HQ

Il Nepal si reca alle urne giovedì per le prime elezioni generali dai tempi delle letali proteste anticorruzione guidate dalla Generazione Z, che hanno costretto il governo a dimettersi lo scorso settembre. Settantasette persone sono state uccise nei disordini, che hanno amplificato le richieste di una politica più pulita, più posti di lavoro e riforme sistemiche nella nazione himalayana di 30 milioni di abitanti.

Quasi 19 milioni di elettori sceglieranno un parlamento di 275 membri, con circa un milione di nuovi elettori registrati, molti dei quali giovani mobilitati dalle proteste. Partiti tradizionali come il Nepali Congress e il Partito Comunista del Nepal (Marxista-Leninista Unificato) affrontano una forte sfida da parte del più recente Rastriya Swatantra Party, il cui candidato a primo ministro è l'ex sindaco di Kathmandu Balendra Shah.

Il voto è visto come un test per capire se l'energia di protesta possa tradursi in un cambiamento politico duraturo. Il Nepal ha visto 32 cambiamenti di governo dal 1990, alimentando lo scetticismo sulla stabilità anche se molti giovani elettori dicono di voler sostituire la vecchia guardia con leader focalizzati sulla responsabilità e sulla riforma economica...