Il Newcastle si lamenta formalmente con UEFA e Olympique Marsiglia per "uso inaccettabile di forza sproporzionata"

Il Marsiglia ha battuto il Newcastle 2-1 martedì scorso in Champions League, con una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang. Tuttavia, i tifosi del Newcastle che si sono recati in Francia hanno subito un periodo ancora peggiore a causa del "trattamento inaccettabile" con l'uso di "forza inutile e sproporzionata" da parte della polizia di Marseillan, e il club inglese porterà le loro preoccupazioni all'UEFA, all'Olympique de Marsiglia e alla polizia francese.

Dopo la fine della partita, i tifosi dovevano rimanere nello stadio fino a un'ora, istruiti dalle autorità locali per garantire la loro sicurezza quando lasciavano lo stadio, in gruppi di 500 persone alla volta scortati dalla polizia fino alla stazione della metropolitana.

"I nostri tifosi erano di buon umore nonostante il risultato deludente e hanno aspettato pazientemente e senza incidenti durante il periodo di retenzione", afferma il club, che aveva uno staff senior che ha osservato i seguenti episodi:

"Una volta che il primo gruppo di tifosi è stato liberato, la polizia ha iniziato a usare una forza inutile e sproporzionata per fermare il resto dei nostri tifosi dal muoversi oltre. Questo è stato gestito attraverso una combinazione di spray al peperoncino, manganelli e scudi, con numerosi sostenitori aggrediti indiscriminatamente dalla polizia. Molti tifosi erano visibilmente turbati, soprattutto nell'area superiore del settore ospite, dove si è percepita una schiacciata."

Il club si lamentò con le forze locali, ma con un impatto limitato. "La sicurezza e il benessere dei tifosi dovrebbero sempre essere di importanza fondamentale: condanniamo fermamente il trattamento riservato ai nostri tifosi da parte della polizia durante questo episodio", ha dichiarato il Newcastle, annunciando che chiederanno all'UEFA, al club e alla polizia francese di indagare sulla questione.