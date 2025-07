Il Niger sospetta che la vendita di un meteorite proveniente da Marte negli Stati Uniti sia un traffico illecito

HQ

È raro che un meteorite proveniente da Marte colpisca la superficie terrestre. Meno di 400 meteoriti marziani sono stati registrati sulla Terra tra gli oltre 77.000 meteoriti ufficialmente riconosciuti che sono stati trovati sulla Terra. In totale, pesano 374 kg. Ecco perché il ritrovamento di un meteorite di 24,5 kg (54 libbre) e 38,1 cm (15 pollici), trovato in Niger nel 2023, è stato così notevole: è circa il 70% più grande del secondo frammento marziano più grande trovato sulla Terra.

Il meteorite è un frammento di Marte, espulso dal pianeta rosso quando un asteroide lo ha colpito, finendo nel deserto del Ténéré, all'interno del deserto del Sahara. La scorsa settimana, il meteorite ha fatto notizia in quanto è stato venduto dalla famosa casa d'aste Sotheby's di New York per 5,3 milioni di dollari.

Tuttavia, il governo del Niger non è contento della vendita e ha annunciato di aver aperto un'indagine su sospetti traffici illeciti. L'agenzia di stampa EFE riferisce che il paese ha tenuto una riunione di gabinetto il 18 luglio per creare un comitato con i ministri delle Miniere, dell'Istruzione superiore, della Pubblica sicurezza e della Giustizia, per "chiarire questo caso, che presenta tutte le caratteristiche di un possibile traffico internazionale illecito.Vogliono sapere come il meteorite ha lasciato il paese e ha raggiunto gli Stati Uniti, ma secondo quanto ha detto una fonte a EFE, l'indagine sarà molto complessa e richiederà "notevoli viaggi e risorse finanziarie".