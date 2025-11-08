Il Nintendo Museum aggiunge l'iconico spot fotografico del castello di Mario a 8 bit

HQ

Nintendo fa spesso annunci tramite la sua app Nintendo Today, a volte su sviluppi importanti e a volte su quelli minori. Le notizie di oggi rientrano sicuramente in quest'ultima categoria, ma è comunque una cosa molto divertente che pensiamo piacerà a molte persone.

Dopotutto, le persone amano scattare foto. Ed è per questo che Nintendo ha ora allestito un castello a 8 bit del primo gioco di Super Mario Bros. nel suo museo appena aperto a Kyoto, completo di pennone e tubo verde. Tutto sommato, è un posto molto bello per scattare un fantastico selfie mostrando che sei stato al Museo Nintendo.

Se hai installato l'app Nintendo Today su Android o iOS, ora puoi guardare un video di come appaiono il castello e l'area circostante, oltre a dare un'occhiata alla costruzione stessa. Basta scansionare il codice QR nell'immagine qui sotto o da questo link.