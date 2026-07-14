Il Nintendo Museum è pura magia

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Durante le mie vacanze di quest'anno, finalmente era il momento di un viaggio in Giappone. Una delle cose che aspettavo con più ansia di visitare era il Museo Nintendo, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Vedi, tre mesi prima di pianificare di andare, devi partecipare a una lotteria tramite il tuo account Nintendo, dove due mesi prima della visita verrai informato se hai avuto successo o meno, e se non lo sei, è praticamente game over.

Sì, ho scelto la foto stampa di Nintendo per l'esterno perché la pioggia e tutte le persone rendevano difficile ottenere una buona foto.

È così popolare il posto, e la tua visita ti dà solo mezz'ora per entrare. Puoi fare domanda per tre fasce orarie, e poi è solo una questione di sperare che una di esse ti faccia al caso. Se vinci, come ho fatto io, uno dei tuoi tre orari verrà approvato e devi arrivare puntuale, poiché dopo 30 minuti il tuo slot viene perso. Non so esattamente quanto rigorosamente Nintendo faccia rispettare questo problema, ma non avevo intenzione di sfidare la sorte e l'azienda è nota per essere estremamente severa. Eppure è quasi quello che abbiamo fatto io e i miei compagni quando siamo saliti sul treno per Uji (appena fuori Kyoto) e abbiamo preso per caso un servizio Miyakoji Rapid che salta diverse stazioni, inclusa Uji. Di conseguenza, abbiamo dovuto passare davanti alla stazione, correre verso un taxi e tornare indietro per tre miglia. Ce l'abbiamo fatta... Con un margine di circa 5-10 minuti prima che il nostro slot scadesse, e eravamo incredibilmente grati di aver avuto quel margine.

Ho già detto che pioveva?

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Per entrare nel Museo Nintendo, devi naturalmente passare i controlli di sicurezza prima di ricevere un badge con dieci gettoni per le attrazioni, e se hai un account Nintendo e ti sei pre-registrato, puoi far apparire il tuo Mii nella foto. Una volta superata la sicurezza, arrivi davanti al museo, dove ci sono splendide opportunità fotografiche con tubi verdi, un pennone di Mario e un piccolo castello di pixel. Inoltre, le lastre del pavimento sono disposte come pixel art, il che dà vita a quello che altrimenti sarebbe un magazzino anonimo, grigio e un po' sterile.

Durante la nostra visita ha piovuto molto (è la stagione delle piogge a giugno), ma questo non ha impedito né a me né al mio gruppo di andare ai green pipes per scattare qualche foto. Dopo di ciò, è finalmente arrivato il momento di visitare il museo, che inizia anch'esso con un'occasione fotografica nell'atrio tra una serie di figure di Rospo. Come ci si aspetterebbe, c'è un vero negozio di souvenir che puoi visitare sia prima che dopo il museo, ma dato che non avevo assolutamente alcuna voglia di portare dietro un sacco di roba, ho deciso di rimandarlo a dopo.

Esposizioni come questa adornano il piano superiore, ma la fotografia non è permessa lì.

Il Museo Nintendo è essenzialmente composto da due piani. Il piano inferiore offre vari giochi in cui puoi scattare foto liberamente, mentre il piano superiore ospita mostre. Le dieci monete che ho ricevuto sulla mia carta di accesso possono essere usate sia per giochi nuovi che vecchi ed è un modo intelligente per Nintendo di assicurarsi che i giochi vengano ruotati in modo che nessuno passi troppo tempo a giocarne uno solo. I classici più vecchi costavano una moneta, mentre i più moderni (un nuovo gioco Zapper/Super Scope) costavano tre monete. Tutto è radicato nella storia di Nintendo, con una sezione Hanafuda al centro. Gli Hanafuda sono le carte con cui Nintendo iniziò il suo viaggio nel 1889, quindi è giusto dire che sono coinvolti nei videogiochi da 137 anni. Ovviamente ho comprato un pacchetto di carte Hanafuda nel negozio (ne parleremo più avanti), ma il mio focus era invece sugli altri giochi.

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Questo include una sorta di Game & Watch sovradimensionato in cui la mia silhouette viene trasformata in un personaggio di gioco, che nel mio caso era per il classico tomino, dove aiuti le persone a non farle cadere nei tombini. È un concetto affascinante (e adoro Game & Watch) ma, ad essere onesti, il gameplay ricorda i primi giochi Kinect, ed è molto dubbio che valga la pena provarlo almeno una volta. Ti diverti altrettanto a guardare gli altri giocare...

Ci sono molti giochi divertenti da provare, tutti progettati appositamente per un museo.

Nella stessa stanza di queste, ci sono anche tantissime console retrò. Potrebbe sembrare un po' uno spreco giocare a giochi retrò che potrei giocare altrettanto facilmente via Switch Online a casa, dovere pagare un extra per un tempo limitato. I miei amici, però, si sono divertiti molto a giocare a Balloon Fight e Clu Clu Land, tra gli altri, e c'è qualcosa di speciale nel giocare ai vecchissimi giochi Nintendo al Museo Nintendo. C'è anche una competizione con cinque giochi NES da giocare (dove tutto conta per il punteggio totale), che ho trovato molto divertente.

Dopo di ciò, ho provato, tra le altre cose, l'Ultra Machine SP, un classico giocattolo Nintendo con tema da baseball e palline da ping-pong. Conta quanti colpi otteni, e ci sono effetti diversi se riesci a lanciare le palline contro un oggetto, rendendo il gioco divertente che ho davvero apprezzato. Le mie dieci monete stavano per finire, ma ho anche colto l'occasione per provare Mario Kart con un enorme controller, dove giocano due persone, una usa il D-pad e l'altra controlla i pulsanti. È un modo intelligente per dare nuova vita a un classico. A questo si aggiungono i classici indicatori d'amore di Nintendo e qualche altra aggiunta.

Il momento più bello è stato quando il sottoscritto ha ottenuto la vittoria.

Il principale punto di forza per me, però, era un gioco appena sviluppato giocato con lo Zapper o il Super Scope, che è essenzialmente un gioco di pistola luminosa, ma in cui circa otto persone giocano contemporaneamente e condividono lo schermo. La Zapper è più veloce e precisa, mentre la Super Scope è più lenta ma offre un'area di colpo più ampia. Ho scelto la seconda opzione e ho sparato a tutti i nemici che comparivano sullo schermo (cercando di evitare amici come Luigi e Peach). La partita è divisa in diversi turni, così potete vedere la classifica prima dell'ultimo turno, che io, con tutta la modestia, ho vinto a casa e vinto tutto. Evviva me, più o meno.

Come detto, il piano superiore non poteva essere fotografato, ma offre una presentazione davvero approfondita della storia di Nintendo. Qui troverai tutte le console che hanno realizzato, come il gioco Color TV (molto prima di Famicom e NES), copertine di giochi, concept art, vecchi giocattoli e molto altro. È stato assolutamente piacevole semplicemente girare e dare un'occhiata, e anche se mi considero abbastanza esperto di Nintendo, hanno fatto così tanto che non sapevo.

Il classico test d'amore di Nintendo in formato gigante.

Mi piace anche come Nintendo non si tiri indietro dai suoi flop ma li abbracci, quindi ci sono persino esposizioni su titoli come Virtual Boy e Wii U. È anche assolutamente bello vedere i primi schizzi che mostrano come potevano apparire le icone amate prima di assumere i loro design ormai familiari. Eppure, dopo circa un'ora di sguardi intorno, il mio stomaco ha iniziato a brontolire.

Così sono entrato nel negozio, che è incredibilmente ben fornito di oggetti brillanti. Considera solo il fatto che ogni console dal Famicom ha la sua maglietta, tazza e merchandising. Per quanto mi riguarda, alla fine ho avuto quattro tazze e quattro magliette (NES, Virtual Boy, GameCube e Nintendo DS). Ho anche preso alcune carte Hanafuda, che ora voglio imparare, oltre a bicchieri, piccole ciotole giapponesi, portachiavi e molto altro. Anche quando lo yen è così basso, un posto come il Nintendo Museum diventa pericolosamente costoso!

Copricamere a tema e armadietti a tema, nulla è rimasto intatto.

Il piano era di mangiare qualcosa anche al ristorante in sede, ma una fila di un'ora e la pioggia ci hanno fatto chiudere la giornata e lasciare il Museo Nintendo (dove, uscendo, ho notato che gli armadietti per conservare gli oggetti sembravano proprio cartucce di Game Boy). Con la testa piena di impressioni, ci siamo fermati qualche centinaio di metri più avanti per una ciotola di meraviglioso ramen, per chiacchierare di tutto ciò che avevamo visto e vissuto, e semplicemente gioire di essere riusciti a mantenere i nostri piani nonostante l'incidente del treno, mentre ammiravamo tutto ciò che avevamo visto e fatto.

Detto ciò, se stai andando in Giappone e hai intenzione di visitare Kyoto o Osaka, assicurati di cercare i biglietti per il Nintendo Museum. Questa è pura adorazione per la forma di intrattenimento che tutti amiamo tanto, e una meta imperdibile per chiunque abbia anche solo un po' di vena geek.