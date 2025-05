Il Nintendo Switch 2 potrebbe vendere 100 milioni di unità in 5 anni, secondo gli analisti

HQ

Sembra che le previsioni quinquennali siano piuttosto buone per Nintendo. Mentre anticipiamo il lancio di Nintendo Switch 2, che uscirà tra poche settimane al momento in cui scriviamo, ancora una volta è stato chiarito dagli analisti che questa versione per console sarà massiccia.

Secondo l'azienda veterana DFC (tramite Eurogamer), Nintendo Switch 2 potrebbe vendere ancora di più della cifra prevista da Nintendo di 15 milioni di unità prima della fine di marzo 2026. Se l'offerta rimane elevata, DFC prevede che i primi nove mesi saranno venduti facilmente a 20 milioni di unità.

"Quando lo Switch originale è stato lanciato nel marzo 2017, Nintendo inizialmente aveva previsto 10 milioni di unità per l'anno fiscale, ma alla fine ha venduto 15 milioni di unità in quel periodo. Sulla base di questo track record, il fatto che Nintendo preveda un numero di unità di 15 milioni ci dà la certezza che saranno in grado di aumentare l'offerta e affrontare le sfide tariffarie", scrive DFC.

L'azienda crede anche che, grazie all'espulsione di GTA VI dal calendario delle uscite del 2025, Switch 2 sarà la principale forza trainante della spesa per i giochi quest'anno. Questo segnerà un buon inizio e DFC pensa che le cose miglioreranno solo nei prossimi cinque anni.

"DFC prevede che entro la fine del 2029 Switch 2 avrà venduto oltre 100 milioni di unità, rendendolo il sistema console leader con un ampio margine. Nei prossimi anni Nintendo potrebbe diventare per la prima volta il partner principale per gli editori di giochi di terze parti".

Sembra un lancio enorme per Nintendo Switch 2, ma anche se questa potrebbe essere la previsione futura, sappiamo quanto a volte possano essere strani i giochi e dovremo aspettare e vedere quanto bene venderà la console quando verrà lanciata.