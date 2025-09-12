Il nome di dominio sembra confermare il titolo del sequel di The Super Mario Bros. Movie

HQ

È un'altra giornata immensa per i fan di Nintendo: questo pomeriggio, alle 14:00 BST/15:00 CEST, si terrà il prossimo Nintendo Direct. Sappiamo che sarà uno spettacolo di 60 minuti, e dal momento che sta accadendo quasi 40 anni dopo il lancio di Super Mario Bros., dobbiamo presumere che fungerà anche da flusso celebrativo per quell'enorme traguardo.

I fan si sono chiesti se questo significhi che siamo in serbo per alcune sorprese di Mario, e anche se non lo sapremo fino a quando lo spettacolo non avrà luogo, una sorpresa è già stata rovinata dall'aspetto delle cose.

Come notato da Necrolipe prima e ampliato da Wario64, è stato registrato un nome di dominio per quello che sarà chiaramente il sequel di The Super Mario Bros. Movie. In modo simile a come Universal ha registrato "thesupermariobros.movie" come dominio per il film originale, ora è stato registrato anche un dominio chiamato "supermariogalaxy.movie ".

Quindi, a quanto pare, il film successivo sarà Super Mario Galaxy, portando l'idraulico dal cappello rosso in un'avventura nel cosmo. La natura di queste informazioni che escono suggerisce anche che incontreremo il progetto per la prima volta questo pomeriggio alle Direct, anche se non è chiaro se si tratti di un trailer o solo di un annuncio di Shigeru Miyamoto.

In termini di data di uscita, il film debutterà il 3 aprile 2026.