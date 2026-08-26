Il norvegese Bodø/Glimt torna in Champions League dopo aver travolto il NEC Nijmegen nei play-off

HQ

Bodø/Glimt, la squadra norvegese che divenne una delle sensazioni nell'edizione 2025/26 della Champions League, battendo giganti come Manchester City, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur nella fase di campionato e poi due volte l'Inter di Milano nei play-off a eliminazione diretta (sconfitti dallo Sporting agli ottavi di finale), si è nuovamente qualificata per la Champions League. sconfisse la squadra olandese NEC Nijmegen 3-0 ieri sera (6-1 complessivo).

FK Bodø/Glimt, la squadra più a nord nella storia della Champions League, è uno dei club di maggior successo in Norvegia (ha vinto l'Eliteserien quattro volte nel 2020, 2021, 2023 e 2024) e in Europa ha raggiunto i quarti di finale della Conference League 2021/22, le semifinali di Europa League 2024/25 e gli ottavi di finale di Champions League, solo la seconda squadra norvegese a raggiungerlo dopo il Rosenborg nella stagione 1996/97.

Bodø/Glimt aspetteranno il sorteggio di giovedì per conoscere il loro destino nella fase di Champions League - campionato, prima che inizi l'8 settembre. Le altre squadre che si sono recentemente qualificate per la Champions League sono il LASK, che batte il Celtic, e il Sabah batte l'Hapoel Beer-Sheva; oggi si giocheranno gli altri play-off, incluso Lione contro Fenerbahçe.