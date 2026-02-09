Il norvegese Sander Eitrem batte un nuovo record olimpico e conquista la sua prima medaglia d'oro alle Olimpiadi

HQ

Sander Eitrem, pattinatore norvegese di 23 anni, ha battuto un nuovo record olimpico di tre secondi conquistando un altro oro per la Norvegia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nei 5000 m maschili, al suo debutto olimpico.

Eitrem ha concluso in 6:03.95, più di tre secondi più veloce del precedente record olimpico, 6:08.84, stabilito dallo svedese Nils van der Poel a Pechino 2022. Il pattinatore ceco Metodej Jilek e l'italiano Riccardo Lorello hanno portato a casa l'argento e il bronzo.

Eitrem è stato solo lontano dal suo record massimo, 5:58.52, il record mondiale (e il primo e unico uomo a superare la barriera dei sei minuti nei 5000m) che ha superato lo scorso gennaio alla ISU Speed Skating World Cup a Salt Lake City. Ma è stato più che sufficiente per stabilire un nuovo record alle Olimpiadi invernali e portare alla Norvegia la prima medaglia nei 5000m maschili dal 1994.

Solo un giorno prima, la sua connazionale Ragne Wiklund (25 anni) aveva conquistato una medaglia d'argento nei 3000m femminili. Finora, nella terza giornata delle Olimpiadi, la Norvegia guida la classifica medaglie con sei medaglie, di cui tre d'oro, con Anna Odine Strøm nel trampolino normale femminile, Johannes Høsflot Klæbo (oro) e Martin Nyenget (bronzo) negli skiathlon maschili 20 km, e bronzo per Heidi Weng nello skiathlon femminile 20 km