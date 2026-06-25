Il nostro primo sguardo a Cyberpunk: Edgerunners 2 arriva la prossima settimana

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La prima rivelazione di Cyberpunk: Edgerunners 2 non è lontana. Sapevamo che la seconda collaborazione tra Studio Trigger e CD Projekt Red sarebbe arrivata in qualche momento durante l'Anime Expo 2026, ma ora sappiamo la data esatta in cui incontreremo il nuovo gruppo, e potrebbe essere un po' prima di quanto aveste previsto.

Con l'Anime Expo 2026 che inizia ufficialmente il 2 luglio, forse non vi aspettavate qualcosa di relativo a Edgerunners 2 prima del prossimo weekend, al più presto. Tuttavia, come confermato dall'account Cyberpunk: Edgerunners sui social media, possiamo aspettarci di incontrare il nuovo cast di personaggi il 29 giugno.

Non dovrebbe sorprendere chi ha visto la serie originale sapere che questa nuova stagione avrà un nuovo cast e una nuova trama. Stiamo ancora seguendo personaggi che cercano di diventare leggende di Night City, ma questa storia sarà una serie autonoma di 10 episodi, che da alcune risposte ai commenti alla rivelazione potrebbe lasciarci tristi quanto la prima stagione.