Il Nottingham Forest licenzia Nuno Espírito Santo e i tifosi sono arrabbiati e delusi

HQ

Il Nottingham Forest ha annunciato martedì dopo la mezzanotte che Nuno Espírito Santo, il loro allenatore che li ha portati ai migliori risultati degli ultimi decenni, è stato licenziato per il club. I tifosi sono rattristati e arrabbiati, ma non del tutto sorpresi, poiché è stato ben riferito che il rapporto di Nuno con il proprietario del club Evangelos Marinakis era peggiorato.

"Il Club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un'era di grande successo al City Ground, in particolare per il suo ruolo nella stagione 2024/25, che sarà per sempre ricordato con affetto nella storia del Club. Essendo qualcuno che ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro successo la scorsa stagione, avrà sempre un posto speciale nel nostro viaggio", si legge in una dichiarazione del club.

Nuno Espiroto Santo ha preso una squadra che era sull'orlo della retrocessione a metà della stagione 2023/24 dopo il licenziamento di Steve Cooper nel dicembre 2023, l'ha salvata finendo 17° e poi finendo 7° la stagione successiva, il loro miglior piazzamento in Premier League dal 1995. Si sono anche qualificati per l'Europa (Lega Europea) per la prima volta in questo secolo.

Più di recente, il Nottingham Forest ha subito una sconfitta per 3-0 contro il West Ham in Premier League, ma il licenziamento di Espírito Santo non è stato dovuto al risultato, ma a un rapporto deteriorato con il proprietario del club, incluso uno scontro la notte in cui Taiwo Awoniyi ha continuato a giocare nonostante un grave infortunio. Il club in seguito ha speso 180 milioni di sterline per nove nuovi giocatori, ma molti non erano voluti dall'allenatore, secondo le indiscrezioni.

I tifosi sono rattristati dal licenziamento di Nuno Espírito Santo

In risposta al club, i tifosi hanno mostrato il loro malcontento per la decisione. @Crypto_Zh0u lo ha descritto come l'allenatore più gentile, ricordando come ha invitato una squadra di calcio per disabili a una conferenza stampa. Altri avvertono il club che se ne pentiranno quando finiranno in fondo alla classifica, con @Thebanterboot che criticano il modo in cui i proprietari di piccole squadre fingono di essere grandi a causa delle prestazioni di una stagione.