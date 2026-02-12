Il Nottingham Forest licenziò Sean Dyche e cerca il quarto allenatore della stagione

HQ

Nello stesso giorno in cui il Tottenham Hotspur si è separato dall'allenatore Thomas Frank "di comune accordo", anche il Nottingham Forest ha licenziato il proprio allenatore Sean Dyche, senza menzionare un accordo reciproco in questo caso.

"Il Nottingham Forest Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dalle sue cariche di allenatore capo. Vorremmo ringraziare Sean e il suo staff per l'impegno trascorso durante il loro periodo al Club e auguriamo loro buona fortuna per il futuro. Non faremo ulteriori commenti al momento."

La decisione è stata presa dopo un pareggio 0-0 contro i Wolverhampton Wanderers, la peggior squadra della Premier League, che ha ottenuto solo nove punti con una vittoria e sei pareggi in questa stagione. Il Forest si è ritrovato con 27 punti al 17° posto, appena sopra la zona retrocessione, con il West Ham attualmente nella zona retrocessione.

Il Forest ora cercherà il suo quarto allenatore in una stagione, iniziata con Nuno Espírito Santo, esonerato il 9 settembre, seguito da Ange Postecoglou, esonerato il 18 ottobre dopo soli 39 giorni. Sean Dyche, nominato il 21 ottobre, ha avuto un rapporto di vittorie solo del 33,3%, con sei vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.