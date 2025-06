Il nove volte vincitore del Grande Slam in doppio sbatte la nuova invenzione degli US Open: "Quando sentiamo Alcaraz o altri, è imbarazzante"

HQ

L'annuncio della line-up per il doppio misto agli US Open è stato accolto con una risposta mista. Gli appassionati di tennis non vedono l'ora di vedere i migliori giocatori del mondo accoppiati quasi come un cast di fan (nel caso di Alcaraz e Raducanu, per esempio). Tuttavia, i veri giocatori delle categorie di doppio o doppio misto ritengono che l'organizzazione abbia svalutato il formato (le partite saranno più brevi, con quattro partite e nessun punteggio pubblicitario) poiché si concentrano solo sullo spettacolo.

La giocatrice russa Kristina Mladenovic, vincitrice di nove Grandi Slam in doppio, tra cui tre misti, ed ex numero 1 del mondo WTA in doppio, ha dichiarato a Eurosport che si tratta di una "brillante idea" in termini di strategia commerciale, in quanto garantisce agli US Open migliori vendite di biglietti e migliori diritti TV.

"Ma da un punto di vista sportivo, è problematico perché tocca l'essenza del tennis. Un Grande Slam è una competizione ricca di storia, in singolo e in doppio. E ora, all'improvviso, il doppio diventa una super esibizione senza che nessuno e niente abbia voce in capitolo. Non c'è problema a organizzare un evento del genere, ma soprattutto non chiamatelo Grande Slam!".

Questo "mini torneo" di doppio misto, della durata di soli due giorni, si svolge nella "US Open Fan Week", prima dell'inizio della competizione ufficiale, ma contemporaneamente alla qualificazione del singolare. Ciò significa che Mladenovic non sarà in grado di giocare entrambi a causa della sovrapposizione.

Naturalmente non è contenta della situazione. "Quando sentiamo Alcaraz o altri dire che si divertiranno mentre si preparano per gli US Open, è imbarazzante. Un Grande Slam non è né preparazione né divertimento...", si è lamentata su TennisActu. Anche il torneo, annunciato per la prima volta a febbraio, è stato annunciato senza consultazione da parte dei giocatori, e gli US Open hanno fatto poco per rispondere alla polemica, sperando che non abbastanza persone lo notino.