Il nuovo aggiornamento Mario Kart World ha davvero fatto incazzare la comunità

Nintendo e i giochi online non sono sempre stati un letto di rose. Spesso si è avuto l'impressione che l'azienda abbia reso le cose difficili offrendo un supporto troppo limitato e complicando le cose con soluzioni come Friend Codes e chat inadeguate.

Con Switch 2 le cose sembravano migliori, ma oggi Nintendo ha subito l'ira degli utenti aggiornando Mario Kart World. La maggior parte delle persone sarebbe d'accordo sul fatto che le cosiddette piste di intermezzo (che vanno tra le destinazioni) non sono buone come i circuiti tradizionali, e quindi molte persone tendono a scegliere Random quando giocano online VS Race. Se l'opzione Random vince, puoi giocare una gara regolare di tre giri.

A quanto pare Nintendo sentiva che i fan stavano giocando Mario Kart World nel modo sbagliato, e quindi ora hanno notevolmente declassato questo. Dopo l'aggiornamento, Random non è più uguale a correre una tradizionale gara di tre giri, poiché può anche diventare una gara di intervallo.

Il tentativo da parte di Nintendo di impedire ai giocatori di correre sulle piste preferite dalla community è stato accolto con feroci critiche. In un thread su Resetera, gli utenti scrivono, tra le altre cose:

"Che diamine. Hanno legittimamente un basso profilo completamente rovinato online ora".

"Nintendo ha un odio ben noto per le persone che si divertono in modi diversi da come Nintendo voleva che si divertissero".

"Sì, questo è sicuramente il modo più Nintendo per rispondere a qualcosa con cui la community ha chiaramente dei problemi. Un lavoro straordinario".

"Un cambiamento pazzesco. Devono aggiungere una classica modalità online/torneo il prima possibile e invece sistemano la soluzione alternativa".

"Hanno visto i giocatori chiedere a gran voce una modalità online più tradizionale e hanno fatto... l'esatto opposto di quello che volevano. Complimenti!"

Guardando Reddit, la situazione è la stessa, e i giocatori delusi Mario Kart World scrivono:

"Quindi non puoi evitare l'intervallo online ora 🙃 e quel che è peggio è che scelgono tra le 3 tracce già disponibili. È così fastidioso che potrei anche non giocare più online"

"Ci deve essere una modalità classica in arrivo. Devono capire PERCHÉ tutti scelgono il caso, giusto?

"..... giusto?"

"Questa è Nintendo"

Se controlliamo Bluesky, la situazione è la stessa e una ricerca su Mario Kart mostra che le critiche sono dilaganti:

Cosa ne pensi tu stesso? È giustificato che Nintendo cerchi di costringere i fan a seguire i binari dell'intervallo (che di solito sono sprint mentre si spostano tra due destinazioni, e quindi meno eccitanti), o dovrebbero invece cercare di accontentare i giocatori? Dai un'occhiata all'elenco completo di tutto ciò che è stato aggiornato qui.