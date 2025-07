Il nuovo allenatore del Milan conferma l'arrivo di Luka Modrić ad agosto

HQ

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan che sostituisce Conceição, tornando al club già allenato tra il 2010 e il 2014, è intervenuto lunedì in conferenza stampa per la prima volta nel suo nuovo ruolo, confermando una cosa tutt'altro che confermata: Luka Modric si unirà alla squadra ad agosto.

Il 39enne croato, che compirà 40 anni a settembre, attualmente ancora con il Real Madrid ai Mondiali per Club negli Stati Uniti che giocheranno la sua ultima partita (forse due partite), si unirà alla squadra rossonera il prossimo anno, cosa che ovviamente ha entusiasmato Allegri: "Abbiamo Ricci, Modric, Loftus-Cheek, che è un giocatore molto importante e che ha segnato 12 gol due anni fa; abbiamo Fofana, Bondo, Musah. Abbiamo giocatori molto bravi".

Allegri ha anche detto che la più grande ambizione del club è quella di tornare in Champions League, dopo aver chiuso all'ottavo posto la scorsa stagione, il Milan non giocherà in nessuna competizione europea la prossima stagione. "Il club deve essere un'unità unita, per fornire supporto", e ha detto che devono tornare in Champions League entro il prossimo marzo.

Allegri è meglio conosciuto per i suoi dieci anni alla Juventus, dove ha vinto cinque "Scudetti" tra il 2015 e il 2019, oltre a quattro Coppe Italia, l'ultima nel 2024. Tuttavia, sa anche cosa significa vincere con il Milan, vincendo la Serie A nel 2011.