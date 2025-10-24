Il nuovo allenatore della squadra femminile spagnola debutta con una sconfitta contro la Svezia nelle semifinali di Nations League

HQ

Sonia Bermúdez, la nuova allenatrice della nazionale spagnola, in sostituzione di Montse Tomé, licenziata dopo la sconfitta nella finale di Women's Euro 2025 (anche se i rapporti dicono che sarebbe stata licenziata comunque) non avrebbe potuto avere un inizio migliore: un 4-0 contro la Svezia nell'andata delle semifinali della Women's Nations League.

Il nuovo allenatore, ex calciatore di squadre come Atlético Madrid, Barcellona o Rayo Vallecano, vincitore di nove scudetti tra questi tre club, ha riportato i veterani e amati giocatori Jenni Hermoso, dopo essere stati messi da parte in seguito all'affare Rubiales, e Mapi León. Alexia Putellas e Claudia Pina hanno segnato due doppiette ciascuna per sfiorare il gol a eliminazione diretta: la Svezia avrebbe avuto bisogno di un miracolo per sconfiggere la Spagna con più di quattro gol di scarto. L'unico inconveniente è stato l'infortunio di Salma Paralluelo, che ha lasciato il campo in lacrime.

All'inizio di venerdì, la Germania ha sconfitto la Francia 1-0. La semifinale è ancora aperta e si deciderà martedì in Francia. Ecco l'intero calendario delle partite della UEFA Women's Nations League della prossima settimana.