Il nuovo altoparlante Home di Google potrebbe uscire presto

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Android Police ha notato che Best Buy Canada ha inserito un nuovo altoparlante Google Home. Quella lista mostra solo i due colori che saranno disponibili in Canada: il grigio profondo Nocciola e la porcellana bianco sporco. Negli Stati Uniti, l'altoparlante Google Home sarà disponibile anche nel verde sereno Jade e il vivace rosa Berry. Il prezzo negli Stati Uniti sarà di 99,99 dollari.

In precedenza Google aveva annunciato una data di rilascio per il loro Google Home Speaker, che era la "Primavera 2026". Ora siamo in estate, quindi qual è il problema?

Il Google Home Speaker è "progettato per Gemini", quindi potrebbe essere questo il motivo per cui non ha raggiunto la data di uscita prevista. L'integrazione di Gemini nei prodotti esistenti e nuovi non è stata fluida, e c'è molta pressione affinché il Google Home Speaker funzioni senza intoppi immediatamente.

Google Home Speaker sarà il primo prodotto smart home di Google creato attorno a Gemini.