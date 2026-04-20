Il nuovo boss Xbox "adorerebbe chiacchierare" con l'ex capo PlayStation Shawn Layden

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Non sono mancate certamente le iniziative della nuova boss Xbox Asha Sharma, che sembra emergere ogni settimana con nuove idee, la maggior parte delle quali sembra apprezzata dalla community Xbox. Questo include, tra le altre cose, la sua dichiarata intenzione di recensire Game Pass, che ritiene sia diventato troppo costoso rispetto ai suoi contenuti.

Una persona che ha criticato il servizio in abbonamento di Microsoft è l'ex responsabile di PlayStation Shawn Layden, che ha scritto su LinkedIn:

"Stanno facendo di tutto per far sì che questo venga sano, nonostante diagnostiche sfavorevoli e una prognosi cupa. Un'autopsia chiarificante farebbe bene a tutta l'industria."

Si potrebbe sospettare che questo avrebbe fatto infuriare Sharma, ma lei sembra invece vederlo come una critica costruttiva da parte di qualcuno con vasta esperienza nel settore, e ora gli ha risposto a riguardo, scrivendo che "le piacerebbe molto chiacchierare qualche volta."

Speriamo che possano organizzare qualche incontro così che lei possa ascoltare il suo punto di vista, per valutare le sue opinioni mentre il futuro di Game Pass si definisce.